ホワイトソックスに所属する村上宗隆選手が、日本時間26日のオープン戦に「2番・一塁」で先発出場。3打席立ち、2打席目にはレフト前へ技ありのヒットを放つ活躍をみせました。

この日、村上選手は、レッズとのオープン戦で4度目となるスタメン入りを果たし、初回の1打席目には、左腕ニック・ロドロ投手と対戦しました。場面は1アウト走者なし。2球で追い込まれると、3球目の外角ボール気味のストレートにバットが出てしまい、ハーフスイングの空振り三振に倒れます。

2打席目は、3回2アウトの場面。今度は左腕ブロック・バーク投手と対峙し、初球でアウトローに投げ込まれた95マイルのストレートを逆らわずレフト方向へ弾き返しました。打球はショートの頭上を越え、レフト前への技ありヒット。その後、村上選手は一塁上で2球続けて牽制を受け、逆を突かれてタッチアウトとなってしまう一幕もありました。

続いて6回先頭で迎えた3打席目は、初球のストレートを積極的に振りにいきます。しかし打ち損じてレフトフライに打ち取られてしまいます。そして7回表の守備に入るタイミングで交代となり、ベンチへと退きました。この日は3打数1安打の成績でした。

ホワイトソックスのウィル・ベナブル監督は、その好調をキープする村上選手の調整方法について「今はとにかくファーストでの出場機会を積ませることと、打席に立たせること」と意識しているポイントを明かしました。また「WBCに向けて徐々にプレー量を増やしていって、いいコンディションで、健康な状態で臨めるようにすることが大事です」と語りました。

村上選手の守備についても評価し「本当にいいですよ。ファーストもとても上手くこなしていますし、あのポジションには細かいニュアンスも多いですが、フットワークもとてもいいですね。ファーストからの送球も素晴らしいです。試合での守備はそこまで多くの打球を受けているわけではありませんが、とても落ち着いていて、安心して見ていられます」と述べました。

最後は村上選手がWBC出場のためにチームを離れる日程にも触れ「明日が彼の最終日だと思います」と明かしました。