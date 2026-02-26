『コーヒートーク』シリーズ初のグッズ付きムック『コーヒートーク トーキョー カップスリーブ＆コースターBOOK』（KADOKAWA）が2月25日（水）に発売される。

【画像】『コーヒートーク』シリーズ初のグッズ付きムックが発売

コーラス・ワールドワイドから2026年5月21日に発売予定の『コーヒートーク』シリーズ最新作、『コーヒートーク トーキョー』。本作のロゴとキービジュアルをあしらったカップスリーブとコースターがセットになったムック本、『コーヒートーク トーキョー カップスリーブ＆コースターBOOK』が発売。

カップスリーブとコースターはレザー（合皮）製で、耐熱性や撥水性に優れているため、寒い日に飲みたいホットのカップドリンクとも相性が抜群。冊子では『コーヒートーク』シリーズの魅力を振り返る特集や、最新作『コーヒートーク トーキョー』の体験版を含めたレビュー記事を掲載されている。

(C)2026 Toge Productions(C)2026 Chorus Worldwide Games

（文＝リアルサウンド ブック編集部）