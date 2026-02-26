このシンプルさが良いのよ！「あれっ？と思ったけど…」想像以上に使いやすい100均ケース

おしゃれなティッシュケースを買っても、いざ使ってみると合わないことがありますよね。その点100均のお手頃商品なら試しやすいですが、なかなかこれだ！と思うものに出会えず…。そんな中、ダイソーで何気なく手に取ったシンプルなティッシュケース。最初はあれっ…？と思ったのですが、想像以上に使いやすかったです！

商品情報

商品名：ティッシュケース（ホワイト）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480657547

シンプルで使い心地が良い！ダイソーでちょうどいいティッシュケースを発見

プラスチック製や布製、クラフト素材製など、ティッシュケースにはさまざまなタイプがありますよね。デザインがおしゃれでも、使ってみないとわからない部分があり、なかなかこれだ！というものに出会えないのが本音…。

そんな中、ティッシュケースが豊富に販売されているダイソーで、何気なく手に取った『ティッシュケース（ホワイト）』という商品が、使い勝手が良さそうだったので試してみました。

筆者が訪れた店舗では、インテリア売り場に陳列されていた商品です。

シンプルでクリーンな印象のティッシュケースです。真っ白なカラーで、どんな場所にも馴染みやすく清潔感があるのがいいなと思います。

蓋と本体のみの構造で、使いやすい点にも惹かれて購入してみました。

当初は最近よく見かける落とし蓋形式かと思いましたが、実際には蓋と本体をしっかり固定できるよう、小さな爪と溝が設けられています。

手持ちのソフトパックティッシュを入れてみましたが、横幅はまだ少し余裕があります。

サイズや厚みが合えば、ペーパータオルにも使えそうです。

蓋が固定されているからパパッと雑に引き出しても快適！

蓋を取り付けたらソフトパックティッシュのパッケージがうまく隠れて、生活感を消すことができました。

ただ、売り場で手に取った時から随分と本体の厚さが薄いと感じていましたが、我が家で使っているソフトパックティッシュは厚みがあり相性が悪かったです。

蓋がうまく閉まらず、蓋と本体をしっかりと固定できている状態とはいかず…。

案の定、ティッシュを引き抜く際に蓋も一緒に外れてしまいました。

毎回この状態では、蓋をその都度取り付けなければならず、ストレスになってしまいます…。

しかし、2〜3枚使ってみたところで、ようやく蓋の爪が本体にハマってくれました。

ここからは本領を発揮！パパっと雑に引き出しても蓋が外れず、快適に使うことができました。

ティッシュの厚みによってはこのようなことがある可能性があるので、購入を検討される方は参考にしてみてください。

今回はダイソーの『ティッシュケース（ホワイト）』をご紹介しました。

使用時の最初だけ気になる点はありましたが、シンプルさと使い心地の良さはバッチリ！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。