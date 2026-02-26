今夏中盤強化目指すユナイテッド、フォレスト司令塔に興味？ 給与面がネックか
今季限りでブラジル代表MFカゼミロの退団がすでに決定しているマンチェスター・ユナイテッド。そのため今夏に中盤強化に動くとされており、ノッティンガム・フォレストのイングランド代表MFエリオット・アンダーソンがメインターゲットだとみられている。
ただ、アンダーソンを巡る争奪戦は熾烈だとみられており、移籍金も1億ポンド見積もられている。そうしたなか、ユナイテッドは同選手の同僚であるイングランド代表MFモーガン・ギブス・ホワイトの獲得に興味を持っていると、イギリス『Mirror』が伝えている。
ただ、ノッティンガム・フォレストは今季のプレミアリーグで苦戦を強いられており、残留圏ギリギリとなる17位に位置。同クラブがチャンピオンシップ降格となった場合に備え、ユナイテッドはギブス・ホワイトの状況を注視しているようだ。
しかし、ユナイテッドは人件費削減を目指しており、新たな給与体系によって前述したアンダーソンとギブス・ホワイトの獲得を断念する可能性があるとのこと。また、イングランド代表MFにはマンチェスター・シティも目を光らせているようだ。