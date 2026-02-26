エイチ・アイ・エス（HIS）は、クルーズ船「MITSUI OCEAN SAKURA（三井オーシャンサクラ）」を全船チャーターした小笠原クルーズを販売している。

「三井オーシャンサクラ」は、商船三井クルーズのクルーズ船で、総トン数32,477トン、乗客定員458名、客室229室。全長200メートル以下の船体を生かし、大型船では寄港しにくい離島にもアクセスしやすい設計とした。2010年6月建造の船体を今年改装して9月に新規就航させる計画。

行程は東京港から世界自然遺産の父島に向かい、横浜港に帰着する6日間のクルーズで、2日目と5日目は終日航海となる。

船内では「にっぽん丸」が35年以上にわたり提供してきた料理の系譜を引き継いだ食事を提供する。ペントハウススパスイート以上の客室利用者を対象にウミガメの名付けと放流を行う「ウミガメパピーウォーカー」を実施するほか、アオウミガメの放流や子ガメとのふれあい体験も行う。

出発日は11月23日。1名あたりの旅行代金は2名1室利用で450,000円〜1,650,000円。