100均のゴムが本気で使える！「じゃない使い方」が便利！バッグに入れておきたい優秀グッズ

先日スパに行った際、自前のシャンプーボトルにサンリオキャラのチャームが付いたスパイラルヘアゴムをつけている方を発見。「とてもいいアイデア！」と思い、早速ダイソーに走ってきました！見つけたのは、ポチャッコとクロミちゃんのチャームが付いたスパイラルヘアゴム。ヘアゴムとしても、目印としても優秀です！

商品情報

商品名：スパイラルヘアゴム

価格：各￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4582364537072、4582364537058

今回は『スパイラルヘアゴム』という商品をご紹介します。ポチャッコとクロミのチャームが付いた、スパイラルタイプのヘアゴムです。

キャラクターイメージに合わせたカラーになっていて、ポチャッコの方はイエロー、クロミの方はブラックとなっていてこだわりを感じます！

実は、先日スパに行った際、自前のシャンプーボトルにこちらをつけている方がいて、「とてもいいアイデア！」と思い、ダイソーで探して買ってきました。

ゴム部分は、スパイラル状なのでよく伸びます。

丈夫な素材なので切れる心配もなく、伸ばした後は形がしっかり元に戻ってくれます。

髪の毛を結んでも、跡がつきにくいのが嬉しいです。

ヘアゴムとしてももちろん使えますが、ブレスレットや目印代わりに大活躍！

チャームには保護シートがついているので、使用前に剥がします。

また、チャームの裏面にはイラストが印刷されていないため、マーカーで名前を書き込むこともできます。

アウトドアやパーティーで自分の飲み物の目印としても！

チャームが付いているのが意外と便利で、自分用の目印にすると、瞬時にパッと把握できて便利です。

アウトドアやバーベキュー、ホームパーティなどで、自分の飲み物の目印代わりにつけても良さそうですよ。

今回はダイソーの『スパイラルヘアゴム』をご紹介しました。

バッグにひとつ入れておけば、外食の際に髪をまとめたいときや、アイテムに目印をつけておきたいときにサッと使えます！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。