コスパが限界突破してる！100円じゃないけど大満足！専門店も滝汗レベルの商品

シンプルな水槽って、100円ショップで探そうとすると意外と選択肢が少ないもの。ダイソーには以前から金魚鉢や虫取りかごタイプはあったものの、装飾のない四角い水槽はあまり見かけませんでした。そんな中で登場したスクエア型の水槽は、すっきりした見た目と扱いやすさが魅力。価格を抑えてアクアリウムを始めたい人にもおすすめです。

商品情報

商品名：四角型水槽

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：16cm×15cm×14cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480764849

四角くてシンプル！探してたのはこういう形！ダイソーの『四角型水槽』

これまでダイソーで見かける水槽といえば、金魚鉢風のデザインや虫かごのような持ち手付きのタイプが中心でした。

もう少しシンプルな形があれば…と思っていたところで登場したのが、この『四角型水槽』です。

余計な装飾がなく、すっきりしたスクエアフォルム。インテリアを選ばず、棚やデスクにもなじみやすいデザインです。

複数並べても無駄なスペースが出にくいのも、この形状ならでは。見た目を揃えたいときにも扱いやすい形です。

価格は330円（税込）。筆者が購入した店舗では、ペット用品売り場に並んでいました。

サイズは約16cm×15cm×14cmです。同じシリーズで、ひと回り大きい500円の商品も展開されています。

素材はPET。ガラスのように透明度が高く、中の様子がはっきり見えます。

一般的にPET素材は割れにくく、扱いやすいのが特徴。

ガラスと比べると細かな傷は付きやすい傾向がありますが、プラスチック素材なので、とても軽量なのが魅力です。

持ち運びや設置がしやすく、水換えのときも負担が少なめです。

この価格でこの安定感！アクアリウム初心者でも手軽に取り入れやすい！

メダカ飼育用として、水と底石をセットしてみました！

水を入れた状態でも、漏れやぐらつきはなく、安定しています。

しばらくそのまま置いて、水質を落ち着かせてから魚を入れる予定です♪

330円（税込）と価格が抑えられているので、アクアリウムを気軽に始めたい人にもおすすめ。

すでに飼育している魚の病気対策や、隔離、繁殖用として水槽を分けたいときにも便利です。

今回は、ダイソーの『四角型水槽』をご紹介しました。

100円商品ではないものの、このサイズと仕様でこの価格。ダイソーの水槽ラインナップ、かなり攻めてきています…！

気になる方は、ぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。