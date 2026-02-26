あの「ポケモンジェット」が帰ってくる！

ANA（全日空）と株式会社ポケモンは2026年2月26日、ポケモン誕生30周年を記念し、特別塗装機「ポケモンジェット」を3機、2026年中に順次就航させると発表しました。

【写真】えっ…これが超懐かし「初代ポケモンジェット」全貌です

新たに就航する3機は、『ポケットモンスター』シリーズの原点となる赤、緑、青の3色をコンセプトとしています。機材と投入路線は以下の通りです。

・「ポケモンジェット 赤」（ボーイング787-8）：国内線

・「ポケモンジェット 緑」（ボーイング787-9）：国際線

・「ポケモンジェット 青」（ボーイング737-800）：国内線

2026年は、1996年2月27日の『ポケットモンスター 赤・緑』発売から30周年にあたります。特別デザイン機の具体的な塗装デザインや就航時期などの詳細は、改めて5月中に案内される予定です。両社は「特別塗装機の就航だけではなく、各種キャンペーン等、様々な形で、ANAとポケモンの世界観を感じていただく取り組みを行っていきます」としています。

ANAでは2016年まで、「ポケモン（ポケットモンスター）」とコラボした「ポケモンジェット」シリーズを運航していました。その後2023年より新たなプロジェクトとして「ポケモン」との新たなコラボ塗装を展開させてきました。なお、「ポケモンジェット」の名が復活するのは、約10年ぶりとなります。