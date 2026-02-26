極限状態の脱出を描くアニメ3選 繊細な心理描写でファン魅了
動画配信サービス・ABEMAは、2月26日の「脱出の日」にちなみ、極限状態からの脱出やサバイバルを描くアニメ3選を発表した。発表されたアニメ『ソードアート・オンライン』『進撃の巨人』『Dr.STONE』は、ABEMAで見ることができる。
【画像】『SAO』『進撃の巨人』…脱出アニメの場面カット
■『ソードアート・オンライン』
『ソードアート・オンライン』（略称『SAO』）は、シリーズ累計発行部数3000万部を突破している川原礫による人気ライトノベルが原作。本作では、主人公・キリトを中心に、次世代型VRMMORPG《ソードアート・オンライン》の世界に閉じ込められたプレイヤーたちが、ゲームオーバーが“現実の死”を招くという極限状況の中、脱出を目指して戦う姿が描かれている。
生き残りを懸けた緊張感あふれる展開や、シリアスな世界で紡がれる人間ドラマ、迫力満点のアクションが大きな反響を呼び、2012年のTVアニメ第1期放送以降、『アリシゼーション』『プログレッシブ』など数々のシリーズや劇場版、スピンオフ作品が制作。壮大な世界観と繊細な心理描写で国内外のファンを魅了している。
■『進撃の巨人』
『進撃の巨人』は、累計発行部数が世界で1.4億部を突破した、諫山創による人気漫画が原作。本作では、人を喰う巨人がすべてを支配する世界で、巨人に母親と故郷を奪われた主人公のエレン・イェーガーが“自由”を求め、“自由”を求め、閉ざされた世界からの脱却を目指し、仲間たちとともに巨人に立ち向かう姿が描かれている。
物語序盤から多くの謎が張り巡らされ、衝撃的な展開と、シリアスで緊迫感に満ちた物語が反響を呼び、TVアニメのほか、総集編として劇場版アニメも制作。TVアニメ放送を終えた今でも絶大な人気を誇っている。
■『Dr.STONE』
『Dr.STONE』は、「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて連載された、原作：稲垣理一郎、作画：Boichiによる累計発行部数1800万部突破の大人気漫画が原作。本作では人類が石化し文明が滅んだ世界を舞台に、石化から目覚めた根っからの科学少年・石神千空が、“科学”の力で文明を取り戻そうと奮闘する姿が描かれている。
石化の謎を追い求める壮大なドラマや、限られた資源の中で発明を積み重ね、文明の“再生”に挑む物語が幅広い世代から支持を集め、原作は「次にくるマンガ大賞2018」（コミックス部門2位）や「小学館漫画賞」（少年向け部門）を受賞。TVアニメは2019年の第1期放送以降、第4期までが放送されるなど、科学×サバイバルという独自の世界観で多くのファンを魅了している。
