“リアル推しの子”藤咲凪、再婚相手とのウエディングフォト公開「本当にお姫様」「ディズニーホテルかな？」 昨年「0日婚」発表
昨年12月に“交際0日”での再婚を発表した2児の母でタレントの藤咲凪（26）が24日、自身のインスタグラムを更新。再婚相手とのウエディングフォトを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「本当にお姫様」再婚相手とのウエディングフォトを公開した藤咲凪
藤咲は「念願のプリンセスになりました」とつづり、華やかなドレス姿を披露。「美女と野獣」のベル風のイエロードレスで階段にたたずむ姿や、タキシード姿の夫と手を取り合うショットを公開した。まるで“物語のワンシーン”のようなロケーションで、優雅な雰囲気をただよわせている。
さらに、純白のウエディングドレス姿でミッキーマウスとミニーマウスと並ぶ記念ショットも披露。幸せいっぱいの様子が伝わる内容となっている。
ディズニー映画の世界観を思わせる豪華なセットに、コメント欄には「本当にお姫様みたい」「めっちゃドレス姿似合ってる」「ディズニーで結婚式あげたの！」「ディズニーホテルかな？」「凪ちゃんが幸せそうで本当に嬉しい」など、祝福を中心に多くの温かい声が寄せられている。
藤咲は1999年北海道生まれ。グラビア活動のほか、アイドルグループ「最終未来少女」のメンバーとしても活動し、2025年7月にグループを卒業した。過去に結婚・出産を経てアイドルを引退し、22歳で離婚。その後活動を再開し、2023年に『サンデージャポン』でシングルマザーであることを公表。“リアル推しの子”として大きな話題を集めた。
【写真】「本当にお姫様」再婚相手とのウエディングフォトを公開した藤咲凪
藤咲は「念願のプリンセスになりました」とつづり、華やかなドレス姿を披露。「美女と野獣」のベル風のイエロードレスで階段にたたずむ姿や、タキシード姿の夫と手を取り合うショットを公開した。まるで“物語のワンシーン”のようなロケーションで、優雅な雰囲気をただよわせている。
ディズニー映画の世界観を思わせる豪華なセットに、コメント欄には「本当にお姫様みたい」「めっちゃドレス姿似合ってる」「ディズニーで結婚式あげたの！」「ディズニーホテルかな？」「凪ちゃんが幸せそうで本当に嬉しい」など、祝福を中心に多くの温かい声が寄せられている。
藤咲は1999年北海道生まれ。グラビア活動のほか、アイドルグループ「最終未来少女」のメンバーとしても活動し、2025年7月にグループを卒業した。過去に結婚・出産を経てアイドルを引退し、22歳で離婚。その後活動を再開し、2023年に『サンデージャポン』でシングルマザーであることを公表。“リアル推しの子”として大きな話題を集めた。