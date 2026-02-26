BOYNEXTDOOR・ソンホ、松村北斗主演映画の韓国公開記念で劇中歌のSPライブ映像公開

BOYNEXTDOORのソンホが、山崎まさよしの名曲『One more time, One more chance』をカバーした。

2月25日、MOST CONTENTSの公式YouTubeチャンネルでは、ソンホによる『One more time, One more chance』のスペシャルライブ映像が公開された。

《画像》松村北斗主演映画の劇中歌を歌うソンホ

同曲はアニメ映画『秒速5センチメートル』（2007年）の主題歌として起用され、長年にわたり愛されてきた楽曲だ。昨年公開された松村北斗主演の実写版では劇中歌として使用されている。

今回のカバーは、実写映画の韓国公開を記念して企画されたもの。原曲の切なさにソンホならではの感情を重ね、新たな魅力を引き出している。

ソンホは所属事務所KOZエンターテインメントを通じて「リメイクプロジェクトに参加できてうれしい。原曲が持つ切なさをうまく生かすために、たくさん悩みながら準備した」とコメント。続けて「『リムジンサービス』以来、久しぶりに1人でライブをお届けするので緊張している。ファンの皆さんがどのように聴いてくださるのかとても気になる。寒い冬が過ぎ、暖かい春が近づいているので、今回のライブ映像とともに音源も気楽に楽しんでほしい」と語った。

ソンホが歌う『One more time, One more chance』は、2月25日に音源としてもリリースされている。

なお、BOYNEXTDOORは4月11日より、日本初の冠番組『BOYNEXTDOOR トモダチベース』（日本テレビ系）の放送が開始する。

（画像＝ユーチューブ）ソンホ

◇BOYNEXTDOORとは？

2023年5月30日にHYBE傘下のKOZエンターテインメントからデビューした6人組ボーイズグループ。Block Bのリーダーを務めたラッパーZICOがプロデュース。グループ名には「隣の少年たち」という意味が込められており、「親しみやすく、自然体の魅力で人々の心に寄り添う」というコンセプトを掲げている。2024年7月10日にシングル『AND,』で日本デビュー。