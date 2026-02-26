里田まい、夫・田中将大投手のユニ着る長女の姿公開 沖縄キャンプ地での夫婦ショットも「最高の推し活」「ほっこり」の声
【モデルプレス＝2026/02/26】タレントの里田まいが2月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。父親のユニフォームを着た娘の姿や、夫である読売ジャイアンツの投手・田中将大との夫婦ショットを公開し、注目を集めている。
【写真】田中将大投手の41歳美人妻「娘ちゃん可愛すぎる」背番号“11”ユニ着た長女の姿公開
読売ジャイアンツの春季キャンプが行われている沖縄を訪れている里田。「推しが来た」とコメントし、練習場をバックに、こちらに歩み寄る田中投手との貴重な2ショットを公開した。
また、田中投手の背番号「11」と「TANAKA」の文字が入った大きなユニフォームをワンピースのように着こなし、元気に走る長女の後ろ姿や、黒のTシャツを着た長男とみられる後ろ姿も投稿している。
この投稿には「パパのユニフォーム着てる娘ちゃん可愛すぎる」「最高の推し活」「推しが来てくれるってすごいファンサ」「理想の夫婦」「家族で応援している姿にほっこり」「家族仲が良くて素敵」などの反響が寄せられている。
里田と田中は2012年に結婚。2016年2月に第1子男児、2019年6月に第2子女児が誕生した。（modelpress編集部）
◆里田まい、夫婦2ショット公開
◆里田まいの投稿に反響
