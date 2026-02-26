TOMORROW X TOGETHER、デビュー7周年記念“名曲ライブ”公開！「MOAが好きな曲を選んだ」

TOMORROW X TOGETHER（TXT）がデビュー7周年を迎え、グループの代表曲をライブで披露した。

2月26日午前0時、TOMORROW X TOGETHERは公式YouTubeチャンネルに「DAY & NIGHT Medley Live」を公開した。

これはデビュー日（3月4日）を記念して展開されるイベント「2026 DREAM WEEK」のコンテンツの一つだ。デビュー7周年を迎える彼らのこれまでの歩みを振り返る多彩な企画で、世界中のMOA（ファンダム名）から大きな反響を得ている。

（画像＝BIGHIT MUSIC）

メドレーライブは「昼と夜」をキーワードに構成された。対照的な雰囲気の楽曲でセットリストを組み、視聴者の耳を引きつけた。映像は2019年3月4日にリリースされたデビューアルバム『THE DREAM CHAPTER: STAR』のタイトル曲『CROWN』からスタート。グループの原点となる楽曲に続き、『Wishlist』『What if I had been that PUMA』『Happy Fools』『Higher Than Heaven』など、明るい雰囲気の楽曲が披露された。メンバーはそれぞれの個性あふれる歌声と安定した歌唱力で、楽曲の魅力をさらに引き立てた。

照明が暗くなると、雰囲気も一転。『9 and Three Quarters (Run Away)』『Anti‑Romantic』『Farewell, Neverland』『Resist (Not Gonna Run Away)』『Skipping Stones』を通じて、より深まった感性を表現した。楽曲に没入する5人の表情と息の合ったパフォーマンスは、リスナーの満足度を一層高めた。

TOMORROW X TOGETHERは「MOAの皆さんが好きな曲を選んだ。久しぶりに歌う曲もあって、より特別だった。これから作り上げていく時間がまだたくさんある。今日のように楽しい気持ちで一緒にいてほしい」と伝えた。

今回の映像ではタイトル曲はもちろん、ステージでなかなか披露される機会の少ない収録曲まで楽しむことができ、デビュー初期からグループを支えてきたファンにとって意味のある贈り物となった。さらに、ライブで再解釈された楽曲は、一般のリスナーにとっても“隠れた名曲”の魅力を改めて印象づけた。

なお、TOMORROW X TOGETHERの「2026 DREAM WEEK」は2月20日から3月4日まで開催される。2月27日から3月1日までは、ソウル・KSPO DOMEでスペシャルコンサート「2026 TXT MOA CON」を開催。同公演は全席完売を記録し、熱い反応を得ている。

（記事提供＝OSEN）