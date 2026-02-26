【「1/10RC XB グラスホッパー」（57746）】 参考価格：26,180円 セール価格：17,409円 【「OP.929 ダートチューンモーター（27T)」（53929）】 参考価格：3,960円 セール価格：2,693円 【「OP.1670 GF-01 アルミオイルダンパー（4本）」（54670）】 参考価格：4,840円 セール価格：3,149円

「1/10RC XB ホーネット」（57741）

Amazonにて、タミヤのRCカーが特別価格で販売されている。

今回、「1/10RC XB グラスホッパー」などのプロポ付き塗装済み完成モデルや、オフロードカー用のライトチューンモーター「OP.929 ダートチューンモーター（27T）」、走行性能を高めるアルミ製オイルダンパー「OP.1670 GF-01 アルミオイルダンパー（4本）」などが、割引価格でラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

「1/10RC XB グラスホッパー」（57746）

参考価格：26,180円→セール価格：17,409円（34%オフ）

アメリカンオフロードレースの主役、シングルシーターバギーをイメージした電動RCカー

「OP.929 ダートチューンモーター（27T）」（53929）

参考価格：3,960円→セール価格：2,693円（32%オフ）

「OP.1670 GF-01 アルミオイルダンパー（4本）」（54670）

参考価格：4,840円→セール価格：3,149円（35%オフ）