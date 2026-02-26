登山家・野口健氏、旬のミモザ咲き誇る自宅ガーデニングを披露 3年前に苗木を植え付け→大きく成長「見事な咲きっぷり」「春らしくて素敵ですね〜」
登山家の野口健氏（52）が24日、自身のインスタグラムを更新。旬のミモザが咲き誇る自宅ガーデニングを披露した。
山梨から数日ぶりに帰宅したという野口は、一気に咲き始めたミモザを見て「成長が早すぎる」と驚きを露わにした。3年ほど前に小さな苗木を植えたものだというが「昨年、トラック一杯分ほど剪定」したにもかかわらず、現在は庭を彩る立派なサイズに。「ミモザの黄色と雪柳の白の組み合わせを楽しみましたが、今年はコラボを楽しめるかな……」と、庭師さながらのこだわりをのぞかせた。
さらに、その数時間後には「午前中から夕方にかけて更に咲き始めた。夕方には満開状態」と、目を見張るスピードで花開く様子を報告。明日からの寒波を予報で知り、「『早まった!!!』とミモザさん、後悔しなければいいのだけれど……」と優しい言葉をつづった。
コメント欄には「見事な咲きっぷり」「春らしくて素敵ですね〜」「かわいい」「立派」「なんて素敵なお庭でしょう」などの声が多数寄せられている。
