消費税の減税などを議論する超党派「国民会議」の初会合が午後、行われます。けさ、野党は、「なぜ、国会で議論しないのか」と高市総理の認識を質しました。国会記者会館から中継です。

超党派の「国民会議」について中道や国民民主党は、高市総理の答弁も踏まえ、参加するか判断したい考えです。

国民民主党 川合孝典 参院幹事長

「国民生活に大きな影響を及ぼす社会保障制度改革を、開かれた国会ではなく、閉ざされた国民会議でおこなう理由が今ひとつ理解できません。高市総理は国会と国民会議の位置づけをどのように整理されているのか、詳しく説明を求めます」

高市総理

「国会に提案する前に、野党や有識者の皆様に参画いただきながら、国民的議論を進めたいと考えておりまして、その後、野党の皆様のご協力が得られ必要な法案を国会に提出した段階では、国会での十分なご審議をお願いすることとなる」

超党派の「国民会議」では、▼「給付付き税額控除」の導入と、▼飲食料品の消費税を2年間ゼロにすることについて、議論される予定です。

きょうの初会合は現時点で自民、維新とチームみらいが参加する見通しですが、中道や国民民主党は参加について党内で意見が割れており、慎重な調整が続いています。