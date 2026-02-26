カラーコンタクトの新ブランド「Cunte（キュント）」を発表した株式会社エースは、26日までに同ブランドの公式X（旧ツイッター）を更新。同ブランドの名称をめぐるトラブルにより、発売延期を発表した。

同社は「このたび、当社新ブランド『キュント』につきまして、海外において不適切な意味を持つ言葉を想起させる可能性があるとのご指摘をいただきました」と言及。「当社といたしましては、そのような連想が生じ得る可能性について十分に配慮できておらず、多くの皆様に不快な思いをおかけいたしましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

その上で、「皆様から寄せられたご意見を真摯に受け止め、慎重に協議いたしました結果、当該商品の掲載を停止するとともに、発売を延期することといたしました。現在、ブランド名の変更を含めた対応を進めております」と報告した。

新ブランド名については未定だという。

また、同商品のイメージモデルとして起用していたアイドルグループ「きゅるりんってしてみて」のメンバー逃げ水あむについて「ブランド名の決定や商品企画いは一切関与されておりません」と強調し、ファンに向けても謝罪した。