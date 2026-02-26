TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が25日、放送された。今週はお笑いトリオのネルソンズ、青山フォール勝ち（40）のプロポーズ企画だった。

ドッキリの内容は、彼女側はプロポーズをしたくなるようなシチュエーションを何度も仕掛け、青山は12月22日にフラッシュモブのプロポーズを仕掛けるためにひたすら我慢するという内容。

青山は彼女とタクシー移動中に、番組側からトラップが仕掛けられていた。架空のラジオ番組「バタやんのバタバタ井戸端会議」で、クワバタオハラのくわばたりえがパーソナリティー、元ビッグダディの妻、美奈子がゲスト役を担当。「バタバタお悩み相談のコーナー」で、くわばたが「大学時代から8年間付き合ってる彼氏がなかなか結婚してくれません」などと架空のリスナーのメールを読み上げた上で「よく聞くのが、自分の収入が何かこう、食べさせていけるぐらいになったらとか言うけど、そんな風に言ってたらこっち歳取ってさ、あっという間に40になってまうよ」「33〜38歳ぐらい、これぐらいの年齢が私は一番、女性が大変やと思う」「今になって若い娘がいいとか思ってんちゃう？」などとコメントした。

それを車中で聴いた青山は「想像でしゃべりすぎだろ、この番組。激ヤバだろ、そんなこと一言も言ってないのに」とツッコミを入れた。その後、クワバタは「結論、プロポーズしてこない男とは…1日も早く別れろ！」と発言。青山は「激ヤバだな、このラジオ」と笑い飛ばし、プロポーズは回避した。

スタジオゲストのフットボールアワー後藤輝基は「あのラジオ番組は美奈子さんが活きてないね」とツッコミを入れていた。

X（旧ツイッター）では「美奈子さんが活きてないラジオwww」「バタやんのバタバタ井戸端会議wwwゲスト美奈子はリアリティーありすぎるwww TBSラジオのどの枠でも良いから放送してほしいなwww」「くわばたりえのラジオもっと聴かせてほしい」などと書き込まれていた。

彼女との出会いは13年前。新宿歌舞伎町のバーだった。青山は当時26歳。バイトに後に入ってきたのが4歳下の彼女。彼女からの告白で、2012年から交際。その彼女には当時2歳、現在中学3年生の息子がいるシングルマザーだった。

番組放送後、青山が自身のX（旧ツイッター）を更新。「この度、ネルソンズ青山フォール勝ちは結婚いたしました！ 水曜日のダウンタウンで、たくさんの方々の協力のもと、フラッシュモブプロポーズを成功させました。これからは妻と息子と、家族3人トリオとして、笑いの絶えない家庭を築いていきます。今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」と伝えた。新郎新婦が東京タワーを見つめるバックショットを公開した。