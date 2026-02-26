お土産が充実していると思う「沖縄県の道の駅」ランキング！ 2位「やんばるパイナップルの丘 安波」、1位は？【2025年調査】

お土産が充実していると思う「沖縄県の道の駅」ランキング！ 2位「やんばるパイナップルの丘 安波」、1位は？【2025年調査】