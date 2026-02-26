三重県内初登場のスイーツや県産の食材を使った和菓子などを販売する店「イムラヤスイーツマルシェラッセリア」が津市にオープンします。

東京・南青山に店を構える「アンナミラーズ」の大きなりんごが入ったアップルパイや、フランスで誕生した70年以上の歴史があるパティスリー「ラ・メゾン・ジュヴォー」のミルフィーユ。多気町でとれた次郎柿を生地に練り込んだあんころ餅など、約90種類のスイーツを楽しめます。

店では、井村屋フードサービスがてがける3つのブランドのスイーツが販売されていて「アンナミラーズ」と「ラ・メゾン・ジュヴォー」の2つのブランドに関しては県初出店となります。

店内には40席のカフェスペースも設けられ、店内の工房で作られたスイーツだけでなくハンバーガーなども提供され、昼食の場所としても利用することができます。

井村屋フードサービスの中島伸子社長は「出来たてのものに後ろのアトリエで生クリームを絞っている。ここでしか買えないものもある。縁があって土地・建物と我々に任せてもらったのでしっかりやりたい」と話しました。

「イムラヤスイーツマルシェラッセリア」は27日（金）午前10時からオープンします。