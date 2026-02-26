カラコン新ブランド、名前が“不適切”と炎上。変更＆発売延期を報告「本当にヤバい綴りだったw」
カラコンの新ブランド「キュント」の公式X（旧Twitter）は2月25日に投稿を更新。“不適切”という指摘が相次いでいたブランド名を変更すると発表しました。
【投稿】ブランド名変更を発表
今回、同ブランドは「ブランド『キュント』につき、海外で不適切な言葉であるとご指摘いただきました。多くの方に不快な思いをおかけいたしましたことを深くお詫びいたします」と謝罪し、「ブランド名を変更し発売を延期いたします」と報告。
コメント欄では、「この対応をとるのは難しいしハードル高かっただろうにすごい」「まさか、と思ったら本当にヤバい綴りだったw」「キュントのブランド名、英語圏で最悪のスラングだって気づいて即謝罪&延期は正解すぎる」「スペルだけ修正すればよかったのに…」「妥当な判断だ」「延期は残念だけど発売中止にならなくて良かった」など、さまざまな声が上がっています。
【投稿】ブランド名変更を発表
「発売中止にならなくて良かった」アイドルグループ「きゅるりんってしてみて」の逃げ水あむさんがモデルを務めるカラーコンタクト。名前は「キュント」と発表されていましたが、ネット上で「キュント」の意味が海外では不適切なスラングと誤解される可能性があると多くの指摘が上がっていました。
コメント欄では、「この対応をとるのは難しいしハードル高かっただろうにすごい」「まさか、と思ったら本当にヤバい綴りだったw」「キュントのブランド名、英語圏で最悪のスラングだって気づいて即謝罪&延期は正解すぎる」「スペルだけ修正すればよかったのに…」「妥当な判断だ」「延期は残念だけど発売中止にならなくて良かった」など、さまざまな声が上がっています。