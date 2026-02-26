ダイソーの誕生日バルーン90個でつくったのは……！？「でかっ、めちゃ強そう」「刀剣乱舞の検非違使」「100均からコレつくるって尊敬しかない」
鎮座しているのは銀色に光る甲冑？それとも武者？
【動画】100均のバルーンでつくった2.5メートルの鎧武者……なんと、動きます！
Xへ投稿された動画に、多くのネット民も大盛り上がり。実はこれ「身長2メートル50センチの鎧武者の着ぐるみスーツ」なんです！
公開された動画では、実際に着用して歩く様子も映っており、想像を超えるクオリティーの高さとかっこよさに、思わず目がくぎ付けになります。
「まさか動くとは思わなかった」
「遠目に見たらピッカピカの金属」
「既視感あると思ったらMarvelのシルバーサムライだ」
さらに驚くことは、これが100均で売っているお誕生日用のバルーンのみでつくられているということ。「体がHAPPYで埋め尽くされてるw」というコメント通り、じっくり見るとアルファベットの文字が……！
「もはや工作じゃなくて芸術作品の域！100均からここまで作れるの尊敬しかない」
「現代アートやん。って思ったら、アーティストの方でした」
「だれも不幸にならない、男児狂喜のエンタメ芸」
「こういう天才の人本当に尊敬する」
「コレは凄い発想と制作能力、技術の結晶 カッコよすぎる マジ、ハリウッド並み」
その発想力に多くの人が驚愕したこの動画は、アーティスト・クリエイター安居智博さん（@kami_robo_yasui）による投稿。安居さんは、Newsweek誌「世界が尊敬する日本人100」で紹介される、大注目のアーティストです。
そんな安居さんに、作品を作った経緯、詳細を伺いました。
100均のアイテムが、ユニークなアートに変貌
ーー安居さんは作品にバルーンをよく使うんですか？
「バルーンは初めて使いました。今回の作品は中京テレビ『ムジナバケール』での企画として作ったもので、番組での発表後に改めて個人的にXへ投稿したのがこの動画です。『シルバーのバルーンであること』と『鎧兜であること』は、番組内でのお題に対して自分なりに出した答えです」
ーーどんな構造ですか？
「ウレタンで内部構造を作り、その上にバルーンを約90個貼り付けています。制作期間は約3週間でした」
ーー着ぐるみみたいな感じですね。着心地はどうですか？
「いろいろと小さな不快感はありますが、人体に対して上下方向に大きく拡張した2メートル50センチサイズの着ぐるみとしては、軽くて動きやすいと思います」
ほかにも、Xではさまざまな作品を紹介している安居さん。実はすべて材料は100均なんだそう。発想と技術に驚くばかりです。
安居さんの作品は見ていると楽しいだけでなく「ちょっとつくってみたい」という気にもなります。
何せ材料は、すべて100均！興味がある人は、著書『100均グッズ改造ヒーロー大集合』（平凡社刊）をチェックしてみては？
（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・東寺 月子）