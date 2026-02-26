「アラサーのおっさんが1人で来るようなところじゃないのは分かってるのですが食べたかったんです仕方ない」



【写真】てんこ盛りのホイップクリームにも驚き！

こんなポストをされたのはCielo（@cielo_uma826）さん。



投稿された写真には、ホイップクリームが山のように盛られたパンケーキが写っており、いかにも甘党心を刺激するビジュアル。その圧倒的な存在感に、思わず目を奪われてしまいます。



「勇気ある行動すぎる笑」

「でもあのホイップは確かに抗えない」

「1人Eggs行けるの強すぎる」

「普通に尊敬する」



投稿には、「よくやった」といった声が寄せられました。ポストをされたCieloさんにお話を伺いました。



ーー今回訪れたお店は？



「Eggs ’n Things（エッグスンシングス）というレストランです」



ーーカフェやレストランにはよく行かれるのでしょうか？



「普段の外食はラーメンばかりで、このようなジャンルのお店に行くことはほとんどないです」



ーーホイップクリームたっぷりのパンケーキを食べたかったのは？



「甘いものが食べたい気分で、あのホイップ盛り盛りの魔力に抗えませんでした」



ーー実際に注文していかがでしたか？



「ストロベリー＆バナナ、ホイップクリームとマカダミアナッツを注文しました。一人で食べるのは胃もたれ必須かと思ったのですが、クリームはかなり軽めで普通に完食できました」



ーー店内の雰囲気や客層はどんな感じでしたか？



「店内のイメージはハワイです。客層は女性のグループやカップル（夫婦）がほとんどで、その時1人なのは私だけだったと思います笑」



ーー入店前と入店後で、気持ちや印象に変化はありましたか？



「やはり女性客メインの中で浮かないか心配はありましたが、杞憂だったかなと思いました。次からは老若男女通うようなカフェでコーヒー頼むのと同じ感覚で行けそうです」



ーー結局「来てよかった」と思えたのですね？



「周囲の目は全然気になりませんでした。1人であの量を食べてるので、パンケーキが届いた時だけはチラ見されてたような気もしましたが笑」



ーー同じように「1人で行くのを迷っている人」へメッセージがあればお願いします！



「1人で行っても物珍しさでジロジロ見られることはないと思うので、おっさんでも気にせず行っちゃいましょう！」



レストラン店舗にも話を聞いた

ーー今回は男性お一人での来店が話題となりましたが、実際に男性お一人で来店されるお客さまは？



「男性お一人でご来店されるお客様も多くいらっしゃいます。朝食として食べに来られたり、ハワイのロコフード（パンケーキ、ロコ・モコやガーリックシュリンプ等）を楽しまれるなど利用シーンは様々でございます」



ーー男性のお客さまや、お一人様でも来店しやすいように、意識されている点があれば教えてください。



「特段意識している点があるわけではございませんが、男性のお客さまやおひとりさまでも楽しめるメニューを豊富にご用意しております」



ーーさまざまなお客さまがSNSに投稿することについては？



「SNSで取り上げていただけることは大変嬉しく感じております。また、弊社としては、より多くのお客さまがSNSなどで喜びの声を投稿していただけるよう努めてまいります」



女性客が多いカフェやレストランは、確かに男性一人では入りづらいかもしれません。でも「食べたい」という正直な気持ちを優先したCieloさんの行動に、背中を押された人も多いのではないでしょうか。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）