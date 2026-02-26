SNSで知り合った相手から投資を勧められ、秋田市に住む60代の男性が現金約850万円をだまし取られる詐欺被害に遭いました。



男性は“私たち相性がいいね”などとほのめかされ、交際しているような感覚に陥ったということです。



秋田臨港警察署の調べによりますと、秋田市に住む60代の男性は去年7月、SNSのTikTokで見つけた女性のアカウントにメッセージを送ったところ返信があり、通話アプリのLINEを通してやり取りを始めました。





その会話の中で“私たち相性がいいね”などとほのめかされ、男性は交際しているような感覚に陥ったといいます。さらに相手から「自分は投資をやっていて4,000万円ぐらい利益が出たことがある」などと投資を勧められ、男性は取引サイトのアカウント作成費や投資金などの名目で現金を振り込みました。するとそのサイト上では利益が出ているように表示されたということです。その利益を引き出すため手数料を要求された男性が25日に金融機関の窓口で金を振り込もうとしたところ、不審に思った職員が警察に連絡し、被害が明らかになりました。男性がだまし取られた金額は約850万円にのぼっていました。