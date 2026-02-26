教員グループが児童の盗撮画像を共有していた事件の裁判で、メンバーのひとりで北海道の中学校元教諭に懲役3年が求刑されました。

【写真を見る】“盗撮画像共有” メンバーの1人 北海道の中学校元教諭（41）に対し検察側は懲役3年を求刑 ｢立場を悪用し盗撮繰り返した卑劣な犯行｣

起訴状などによりますと、北海道の中学校元教諭 柘野啓輔被告41歳は去年、中学校で当時12歳と13歳の少女2人の着替えの様子をペン型カメラで盗撮したほか、校内の女子トイレに盗撮目的で侵入したなどの罪に問われています。

検察側｢立場を悪用し盗撮繰り返した卑劣な犯行｣

柘野被告は初公判で起訴内容を認めていて、きょう名古屋地裁で開かれた裁判で検察側は「教員という立場を悪用して盗撮を繰り返した卑劣な犯行」などと指摘し、懲役3年を求刑しました。

一方、弁護側は柘野被告が妻の協力のもと、カウンセリングに通うなど再犯防止に向けた取り組みをしていて更生意欲が高いとして、執行猶予付きの判決を求めました。

判決は、3月19日に言い渡されます。