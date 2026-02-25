「小栗有以2026年4月始まりカレンダー（壁掛け＆卓上）」（株式会社ハゴロモ／2026年3月14日発売）の表紙が発表された。

【写真】「小栗有以2026年4月始まりカレンダー」表紙を見る

2014年、AKB48チーム8メンバーとして活動をスタートした小栗。2025年8月発売のAKB48 66th20周年シングル「Oh my pumpkin!」で3度目のセンターを務めた。2025年6月公開映画「2025年7月5日 午前4時18分」主演 原ハルカ役、2025年10月31日23時放送・配信スタートの連続ドラマW-30「ストロボ・エッジ Season１」で柏木律子役などを務めた。

本カレンダーの撮影を手がけたのは、小栗有以の1st写真集『君と出逢った日から』でもタッグを組んだ細居幸次郎。長年培われてきた信頼関係の中だからこそ生まれた、肩の力を抜いた自然な表情と、ふとした瞬間のやわらかな空気感を一枚に閉じ込めたという。

カレンダーの発売を記念して開催される、小栗有以登壇の発売記念イベントは現在好評予約受付中。オンライン・リアルの両形式で実施され、オンラインイベントは3/1（日）12：00、リアルイベントは大阪会場が3/11（水）15：30、東京会場は3/14（土）12：00より開催される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）