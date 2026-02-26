２月２４日に春のキャンプを打ち上げたファイターズ。



開幕戦４番に内定している郡司裕也選手が、新庄監督への思いを口にしました。



（郡司裕也選手）「自分でも（背番号３は）違和感がない。まわりからも「見慣れたな」と言われているので。もともと（背番号）３０なのでそんなに変わらない」



今シーズンから背番号が３に変更となった郡司裕也選手。



新庄監督も絶対の信頼を置いています。





（新庄監督）「レギュラーは郡司くんとレイエスくらいしか決まっていない」新庄監督からすでに「開幕戦・４番サード」での出場を明言されている郡司選手。開幕スタメンについてはー（郡司裕也選手）「みなさまの前ではしっかりしたやつを演じているつもりですが、どうしても先が決まっていると気が緩みがちなので、僕はそうなるだろうなと自分でわかっているので、常に自分を戒めながら、いつもと変わらず“自分をアピールしないとだめだぞ”というのを言い聞かせながらやっているつもり。僕にとっては新庄剛志という男に出会ったことが人生の分岐点で、いい上司をもった。「開幕３０試合で２割８分打たなかったら２軍に落とすよ」と笑って言っていましたけど、パッと見かなりのノルマだと思うけど、そう言われたら僕もその気になってがんばりますし、僕もそういう性格なのでやる気になります」

楽天との練習試合では先制のタイムリーヒットを放つなど、チームから求められる役割を堅実に果たしています。



郡司選手は昨シーズン、もっとも多くヒーローインタビューを受けました。



“お立ち台”に関しても強い思いがあるようです。



（郡司裕也選手）「もちろん（チームで）１番お立ち台に立ちたいですし、本当に僕はあの場所が好きなんです。活躍して立っているので、何言ってもウケるんですよ。いくらしょうもないことを言ってもスベってもウケるんですよ。あれは最高。（去年の）１１月の時点で開幕が決まっている選手は世界にいないので、それを僕だけの特権だと思って楽しもうと思っています。開幕はいちおう決まっていますけど、１試合目が決まっているだけなので、最後は“背番号３”“４番は郡司だ”と認めてもらえるような活躍をしたいと思います」