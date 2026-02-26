成田空港から東京駅に向かうJRの特急電車の車内で、網棚に置かれた乗客の外国人の荷物からクレジットカードを盗み、高級カメラなどを不正に購入したなどとして、中国籍の男が逮捕されました。

窃盗などの疑いで逮捕されたのは、中国籍の竜用均容疑者（58）です。

竜容疑者は今年1月、空港第2ビル駅から東京駅に向かう特急成田エクスプレスの車内で、台湾出身の男性会社員（40代）が網棚に置いていたリュックから現金10万円とクレジットカード4枚を盗んだ疑いがもたれています。

竜容疑者は品川駅で電車を乗り換え東京駅で降り、近くの百貨店で盗んだカードを使い、海外製の高級カメラなどおよそ220万円を不正に買った疑いも持たれています。

警視庁によりますと、竜容疑者は取り調べに対し、「そんなことはやっていません」と容疑を否認しています。

盗まれたカードには、同じ百貨店で高級バッグや腕時計など数百万円分が購入された記録があるほか、都内や千葉県では去年秋から、電車の網棚から手荷物が盗まれる被害が多発していて、警視庁は関連を調べています。