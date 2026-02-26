元NHK・中川安奈アナ、実妹とライブ参戦で“顔出し”2ショット「よく似ていらっしゃる！」「美人姉妹」
元NHKアナウンサーで現在フリーで活動する中川安奈（32）が25日、自身のインスタグラムを更新。妹との“顔出し”2ショットを公開し、「美人姉妹」と反響が集まっている。
【写真】「よく似ていらっしゃる！」「美人姉妹」中川安奈アナ＆実妹の“顔出し”2ショット
中川は「妹と一緒にOne Republicのライブへ」行ったことを報告し、顔を寄せた2ショットを公開。姉妹仲良くライブを楽しんだ様子を伝えた。
「小学5年生からiPodで洋楽を聴きまくっていた 自称洋楽オタクの私ですが実はライブは数えられるくらいしか行ったことがなく、しかもこれまではすべて家族や友人に誘ってもらっての参加でした！」と話す中川だが、今回は自らチケットを取って鑑賞したそう。
「会場に着いたら席はステージから少し遠めでしたが、冒頭から最高すぎるパフォーマンスでノリノリになりました なによりボーカルのライアンさんのトークが面白くて いろんなエピソードに加えて、楽曲提供した曲たちをカラオケのように歌ってくれたり BeyonceのHalo、Leona LewisのBleeding in Love、え、Taylor Swiftも!?知らなかった...すごすぎる 生の歌声も美しくて強くて、パフォーマンスやファンサービスも一流で 一生sing alongしてた ライブならではの楽しみ満載の宝物のひとときでした」と臨場感たっぷりにライブの感想をつづり、「今年はもっともっと色々観に行きたいっ」と胸を躍らせた。
この投稿には、「すごく素敵な美人姉妹」「反則級の可愛いさ」「よく似ていらっしゃる！」「中川家のお父さんが羨ましいです」「仲良し!!」「毎日が貴重な経験やね ステキです」などのコメントが寄せられている。
