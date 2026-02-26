イランの核開発をめぐり、アメリカとイランの高官による協議が、きょう行われます。軍事攻撃の可能性も示唆するトランプ大統領がイランに与える「最後のチャンス」とも報じられています。

核協議はスイス・ジュネーブで行われ、アメリカのウィットコフ中東担当特使やイランのアラグチ外相が出席します。

協議は今月6日に再開して以降、3回目で、今回はイランが提示する具体的な合意案に基づき、議論が行われるとみられています。イランのペゼシュキアン大統領は25日、「良い見通しが立っている」と述べ、期待感を示しました。

ただ、最大の争点であるイランのウラン濃縮活動をめぐっては、アメリカが一切認めないとする一方、イラン側は国家の権利として手放せないと主張していて、立場に大きな隔たりがあります。アメリカは、合意に至らない場合は軍事措置も辞さない構えを示していて、アメリカメディアは今回の協議はトランプ氏がイランに与える「最後のチャンス」と報じています。

協議に先立ち、アメリカのバンス副大統領は「イランは核兵器を持つことはできない」と改めて強調しました。

アメリカ バンス副大統領

「イランが再び核兵器をつくろうとすれば我々にとって問題だ。実際、イランが過去に核兵器の保有を試みた証拠がある」

また、アメリカのニュースサイト「アクシオス」は、ウィットコフ特使が24日、「イランに対し将来のいかなる核合意も無期限に有効であることに同意するよう求めている」と述べたと報じました。

2015年の核合意には、核開発の制限が一定期間後、段階的に解除される条項があり、離脱した第1次トランプ政権が批判していました。