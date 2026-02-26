政府は26日夕方、消費減税と給付付き税額控除の実施に向けた超党派の「社会保障国民会議」の初会合を開きます。国会記者会館から東真子記者の中継です。

国民会議をめぐっては国会でもやりとりがありました。国民民主党の川合議員は、「なぜ国会ではなく閉ざされた国民会議で議論するのか」と高市首相を質しました。

国民民主党 川合孝典議員

「一部野党が国民会議から除外されているとの情報も伝わっています。また今後の国民生活に大きな影響を及ぼす社会保障制度改革を、開かれた国会ではなく、閉ざされた国民会議で行う理由が今ひとつ理解できません」

高市首相

「国会に提案する前に、野党や有識者の皆様に参画いただきながら国民的議論を進めたいと考えておりまして、そのあと国会での十分なご審議をお願いすることとなると考えております」

高市首相は、国民会議の参加条件として「給付付き税額控除」への賛同を挙げていて、「一定の共通理解を持つ政党間で議論を行う」と説明しています。

ただ、参加要請を受けている中道改革連合と国民民主党は判断を留保していて、26日夕方の初会合は参加を表明した「チームみらい」と与党のみでの“見切り発車”となる可能性もあります。

一方、高市首相は国会で就職氷河期世代の支援について「今年度内をめどに新たな支援プログラムを取りまとめる」と表明しました。