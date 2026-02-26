１９８７年のデビューから４０年目を迎えるＪＲＡの武豊騎手（５６）＝栗東＝の展示会「武豊デビュー４０年〜前人未到の記録〜」が、２６日から３月２３日まで京都高島屋ＳＣで開催される。開催を前に２６日、同所でオープニングセレモニーが行われ、吉田正義・ＪＲＡ理事長も出席した。テープカットを行い、会場入り口のパネルにサインを入れた武豊は「デビューしてから、気がつけばアッという間の４０年でした。多くの人に支えられ、たくさんの馬との出会いがあり、感慨深いものがあります。こうして展示されているものを見ると思い出がよみがえってきます。一人でも多くの方に足を運んでもらって、競馬の魅力を知ってほしい」とあいさつした。

Ｇ１勝利や海外での挑戦する姿の写真パネルや映像が展示され、史上最多を誇る日本ダービー６勝（１９９８年スペシャルウィーク、１９９９年アドマイヤベガ、２００２年タニノギムレット、２００５年ディープインパクト、２０１３年キズナ、２０２２年ドウデュース）のコーナーでは６頭全ての勝負服やトロフィーを見ることができる。また、ＡＩなどのデジタルコンテンツも楽しめる。

デビューから常にトップジョッキーとして活躍してきたが、「まだ通過点だと思っています。騎手として一つでも多く勝ちたいし、ジョッキーとしてうまくなりたいという気持ちは変わらない。騎手という仕事が大好きなので、これからも頑張っていきたい」と今後に向けて意気込みを示した。

この展示会は順次、全国の百貨店で実施される予定。また、３月１４日からは阪神競馬場と中京競馬場で「ＴＨＥ ＪＯＣＫＥＹ〜武豊が魅せた４０年〜」が開催され、こちらも順次、全国のＪＲＡ競馬場で実施される予定になっている。