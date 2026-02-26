俳優の桃井かおり（74）が、25日、Instagramを更新。アメリカ・ロサンゼルスで手に入れた食材を使った2人分の朝食を披露し、反響が寄せられている。

【映像】桃井かおりの夫婦ショット＆愛妻料理（複数カット）

桃井は2015年、64歳のときにアメリカで音楽関係の会社を経営する日本人男性と結婚。Instagramでは、仲睦まじい夫婦の様子を発信しており、後ろから抱きつき顔を寄せ合う写真や、夫の誕生日のお祝いでワイナリー巡りをしたことなどを投稿してきた。

また、普段の食事の様子も見せており、ラムチョップ入りの1日煮込んだカレーや、夫のリクエストに応えるために作った2種類のうどんなども公開している。

LAで入手した日本の食材を使った2人分の朝食披露

2026年2月25日には、ロサンゼルスで入手した食材を使った2人分の朝食を公開。「生おじゃこがLAでも手に入った！大根おろしとキャベツの浅漬け！“食っとけ!内地から来たの？”今朝の私は港食堂の”おばちゃん“なんだ」とつづっている。

この投稿には、「レシピブック出しませんか〜」「ご飯少ないです。シラスおろしなら2杯はいっちゃいます」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）