クリス・バグサリアンさん。シドニー郊外のゴルフ場で24日、遺体で見つかった/ NSW Police Force

ブリスベン（CNN）オーストラリア東部のニューサウスウェールズ州（NSW）で85歳の男性が自宅から連れ去られ、殺害される事件があった。警察は人違いによる誘拐殺人事件とみて調べている。

一人暮らしだった被害者のクリス・バグサリアンさんは今月13日、シドニー郊外の自宅で就寝中、ベッドから引きずり出されて拉致された。

犯人は別の人物を誘拐して身代金を要求するつもりだったと警察は判断。NSW警察は直後に記者会見を開き、犯人に人違いだったことを通告してバグサリアンさんを無事に返すよう促した。

しかしその後、バグサリアンさんの自宅から20キロほど離れたシドニー郊外のデュラルにある廃屋で、男性が縛られている映像が浮上した。

警察がこの場所を突き止めて捜索した時には、バグサリアンさんは死亡していた。

家族はバグサリアンさんが行方不明になった数日後に声明を発表し、事件を「現実とは思えない悪夢」と形容。「彼が連れ去られた事実、私たち家族が自分たちとは何の関係もない事件に巻き込まれた事実をどうしても受け止めきれません」「クリスは献身的な父親、兄弟、おじ、そして祖父です。みんなから愛される優しくて誠実な人です」と訴えていた。

警察は25日、バグサリアンさんの遺体がシドニー西郊のゴルフ場近くで24日に発見されたことを確認した。遺体は検視を行って死因を究明する予定。

バグサリアンさんの遺体発見から24時間もたたないうちに、警察は2カ所の捜索を行って24歳と29歳の男を逮捕。バグサリアンさんの殺害に関係があるとする物品を押収した。

警察が公開した映像には、シドニー郊外の住宅前に警察が車を止めてフェンスを飛び越え、ドアを激しくたたいて家の中に突入する様子が映っている。

家の中では女性の悲鳴が聞こえ、警察は間もなく裸足の男を連行して警察車両に乗せた。もう1人の男は別の捜索で逮捕された。いずれも誘拐と殺人の罪に問われる見通し。

今回の誘拐殺人事件には少なくとも3人が関与したと警察はみており、逮捕者はさらに増えると予想している。