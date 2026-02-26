【バーガーキング：スパイシーサルサ・アボカドワッパー】 2月27日より販売予定 価格 スパイシーサルサ アボカドワッパー：単品940円、セット1,240円 ダブルスパイシーサルサ アボカドワッパー：単品1,340円、セット1,640円 チーズスパイシーサルサ アボカドワッパー：単品1,040円、セット1,340円

ビーケージャパンホールディングスは、全国の「バーガーキング」にて期間限定商品「スパイシーサルサ・アボカドワッパー」を2月27日より販売する。

バーガーキングの「アボカドワッパー」に新作が登場。直火焼きの100%ビーフパティに、クリーミーなアボカドとピクルス、レタス、トマト、オニオンを重ね、6種のハーブ＆スパイスでほどよい辛さを加えた「特製サルサソース」を使用した期間限定商品となっている。

ラインナップは「スパイシーサルサ アボカドワッパー」、「ダブルスパイシーサルサ アボカドワッパー」、「チーズスパイシーサルサ アボカドワッパー」の全3商品。一部の店舗を除く全国のバーガーキング店舗にて販売される。

スパイシーサルサ アボカドワッパー

ダブルスパイシーサルサ アボカドワッパー

チーズスパイシーサルサ アボカドワッパー

TM & (C) 2025 Burger King Company LLC.

Used under license. All rights reserved.

※画像はイメージです。

