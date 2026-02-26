１９８７年のデビュー以来、競馬界のトップを走り続けてきた武豊騎手（５６）＝栗東・フリー＝の騎手生活４０年を記念した特別展「武豊デビュー４０年〜前人未到の記録〜」が２月２６日、京都高島屋ショッピングセンターで始まった。初日のこの日、「プレス内覧会＆オープニングセレモニー」が行われ、武豊騎手も出席した。

「気がつけばというか、あっという間だったと思いますし、いろいろな人に支えられましたし、たくさんの馬に出会い感慨深いものがある」と長きにわたるジョッキー生活を振り返った名手。「騎手として１つでも多く勝ちたい。ジョッキーとしてうまくなりたいというのはデビューした時から変わってない気持ち。変わったのは、写真見ていてしわが増えたな」と笑った。

デビューから昨年まで３９年連続で重賞を勝利。Ｇ１８４勝を含む、歴代でも断然トップのＪＲＡ通算４６３６勝（２６日現在）をマークしている。「競馬が好き。騎手という仕事が大好き。プロのジョッキーとして大事にしている」と信念も明かし「（日本）ダービーとか天皇賞とか。ジャパンカップ、有馬記念、凱旋門賞と勝ちたいレースがたくさんある。常に原動力となることがたくさんある」とベテランとなっても、飽くなき探究心を持ち競馬と向き合っている。

なお、特別展では優勝したＪＲＡ・Ｇ１レースや海外で挑戦する姿をとらえた写真パネルや、映像で４０年の軌跡を振り返るとともに、６勝を誇る日本ダービーのトロフィーや勝負服も展示。貴重な愛用品やオフショットなどに加え、ＡＩやＡＲを駆使したデジタルコンテンツも楽しめる。

なお、京都高島屋での展示期間は３月２３日までで、入場料は一般１２００円、大学・高校生１０００円、中学生以下は無料。その後は全国の百貨店などで順次、約１年間実施される予定。