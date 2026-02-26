来週3月3日(火)の夜に、皆既月食が起こります。この月食は日本全国で見ることができます。観測時刻や当日の天気は?

3日ひな祭りの夜は皆既月食

来週3月3日(火)の夜に、皆既月食が起こります。この月食は、日本全国で月の欠け始めから月の欠け終わりまでのすべてを見ることができます。



全工程が観測しやすい時間帯で、月は東の空で18時50分に欠け始め、20時04分に皆既食となります。皆既食は21時03分に終わり、その後は徐々に欠けた部分が小さくなっていき、22時18分に、南東の空で部分食が終わります。





日本全国で見られる皆既月食は2025年9月8日以来です。次に日本全国で皆既月食が見られるのは2029年1月1日です。

当日の天気は?

気になる当日の天気ですが、来週3日(火)は本州の南岸付近を低気圧が進む予想です。このため、東北から九州の広い範囲で雨や雪が降り、観測にはあいにくの天気となりそうです。昨日25日(水)のようなまとまった雨になる可能性が高いため、月食をきれいに観測できる所は少ないかもしれません。



ただ、期間がまだ先で予報にはブレがあります。最新の予報を確認するようにしてください。

月食とは

「月食」とは、太陽・地球・月が一直線に並び、満月が地球の影に入ることで、暗くなったり、欠けたように見えたりする現象のことです。



「月食」には種類があります。

まず、地球の影には2種類あって、太陽の光が完全にさえぎられた濃い影は「本影」、太陽の光の一部だけが遮られる部分を「半影」と呼びます。

そして、月全体が地球の本影に入る現象を「皆既月食」、月の一部だけが入る現象を「部分月食」と呼びます。



皆既食中の月は真っ暗になって見えなくなるわけではなく、「赤銅(しゃくどう)色」と呼ばれる赤黒い色に見えます。



(参考:国立天文台)