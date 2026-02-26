スマホが会話を聞いている…！？都市伝説的に語られているこの噂について、かまいたち山内は「絶対あります」と断言した。それまでワニやヘビの捕食シーンばかりだった山内のインスタに、刈り上げの大女優が突如現れた理由とは……！？

SNSのアルゴリズムについて出演者たちが語る中、「あれはホンマなの？スマホが会話を聞いてるっていうのは？」と切り出したのはブラマヨ吉田。「NGKの楽屋でボートレースのこと小杉にしゃべる時がある」という吉田は、ボートを一切やらない小杉のスマホに、「すごい大きなレースで選手がフライングしたニュースが入り出した」エピソードを披露した。

さらに知り合いのスタイリストさんが海外に行った時のエピソードとして、「向こうは『あ、どうも』みたいな挨拶が『アパ』っていうねんて」と前置きし、そのスタイリストさんが帰国したら「アパホテルの宣伝ばっかり入るようになった」と話した。

そんな吉田の話を受け、スマホが会話を聞いていることは「絶対あります！僕はもう確信してて」と語ったのは、かまいたち山内。動物の捕食シーンが大好きという山内のインスタのおすすめは、ワニやヘビの捕食シーンばかりだったが、ある時、不可解な出来事が起きたという。

それはとある番組の打ち合わせで、自身の刈り上げの話をした時のこと。次に濱家の打ち合わせが始まったため、山内が横でインスタを開いたところ、おすすめとしてワニやヘビの捕食シーンが並ぶ中に、突然「刈り上げの浅野温子さんが出てきた」のだとか。

「そんな訳ない。俺今まで浅野温子さんなんか調べたことないし、刈り上げの検索なんかしたことない」と回顧した山内。「ヘビワニ、ヘビワニの中に刈り上げの浅野温子さんがパーンと出て来て。これ（スマホが）聞いてる以外説明できへん」と力説。濱家が「捕食してなかった？浅野温子さん」と冗談交じりにツッコむと、山内は「何も捕食してない。何にも捕食してない」と繰り返していた。

なお、この山内のスマホにまつわる余談は、２月25日に放送されたバラエティ番組「これ余談なんですけど・・・」で明かされた。