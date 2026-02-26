『牛角』特別価格で提供 「牛角上ハラミ」半額440円 「タン・カルビ」290円 平日限定で『春も焼肉フェア』開催へ
レインズインターナショナルが展開する『牛角』は、3月2日から3月19日までの平日限定で「春も焼肉フェア」を開催する。期間中は人気メニュー15品以上を何皿・何杯でも特別価格で提供し、新生活や送迎会シーズンの需要を取り込む。
【写真】平日限定でフェア！特別価格 290円（税込319円）全5品
目玉は、創業期からの看板メニュー「牛角上ハラミ」。通常価格880円（税込968円）のところ、半額の440円（税込484円）で提供する。30日間熟成させたハラミは、赤身と脂のバランスが絶妙で、やわらかくジューシーな味わいが特長だ。味は「タレ」と「塩ダレ」の2種類を用意。創業当初に「ハラミをより美味しく味わっていただきたい」という思いから開発された秘伝の塩ダレは、にんにくとごま油の風味、塩味のバランスにこだわり、肉本来の旨みを引き立てる。
ドリンクでは「アサヒスーパードライ（中ジョッキ）」を通常価格580円（税込638円）から67％オフの190円（税込209円）で提供する。焼肉との相性を考えた「牛角無糖レモンサワー」もラインナップする。
カルビやタンなどの定番商品も特別価格で展開する。とんタン塩（通常価格580円・税込638円）、ジューシーカルビ（通常価格500円・税込550円）、ふりそで（特製醤油焼き・塩ダレ／通常価格480円・税込528円）、牛角冷麺（ハーフ／通常価格480円・税込528円）、やみつき豚ホルモン（塩ダレ・味噌ダレ／通常価格530円・税込583円）は、いずれも290円（税込319円）で提供する。
さらに、牛角冷麺（レギュラー）は通常価格780円（税込858円）のところ、480円（税込528円）で提供する。のどごしを追求した麺と、焼肉の〆に適したスープが特長で、創業当初からの味を守り続ける看板メニューの1つだ。
このほか、七輪で炙ることで甘さが増す「焼きパイン」や、黒蜜ときなこを合わせた「牛角アイス（バニラ・抹茶）」などのデザートも用意する。
『春も焼肉フェア』
実施期間：2026年3月2日(月)〜3月19日(木) ※平日限定
実施店舗：全国の牛角店舗
※牛角焼肉食堂、牛角食べ放題専門店、牛角成城学園前を除く。
※一部店舗では、商品内容や価格が異なる場合がある。
利用方法：着席時と会計時に牛角公式ホームページの「専用ページ画面」をスタッフに提示。
※割引後の飲食代金合計が2,000円(税込)以上で利用可。
※ご利用条件の詳細は、専用ページで確認を。
【写真】平日限定でフェア！特別価格 290円（税込319円）全5品
目玉は、創業期からの看板メニュー「牛角上ハラミ」。通常価格880円（税込968円）のところ、半額の440円（税込484円）で提供する。30日間熟成させたハラミは、赤身と脂のバランスが絶妙で、やわらかくジューシーな味わいが特長だ。味は「タレ」と「塩ダレ」の2種類を用意。創業当初に「ハラミをより美味しく味わっていただきたい」という思いから開発された秘伝の塩ダレは、にんにくとごま油の風味、塩味のバランスにこだわり、肉本来の旨みを引き立てる。
カルビやタンなどの定番商品も特別価格で展開する。とんタン塩（通常価格580円・税込638円）、ジューシーカルビ（通常価格500円・税込550円）、ふりそで（特製醤油焼き・塩ダレ／通常価格480円・税込528円）、牛角冷麺（ハーフ／通常価格480円・税込528円）、やみつき豚ホルモン（塩ダレ・味噌ダレ／通常価格530円・税込583円）は、いずれも290円（税込319円）で提供する。
さらに、牛角冷麺（レギュラー）は通常価格780円（税込858円）のところ、480円（税込528円）で提供する。のどごしを追求した麺と、焼肉の〆に適したスープが特長で、創業当初からの味を守り続ける看板メニューの1つだ。
このほか、七輪で炙ることで甘さが増す「焼きパイン」や、黒蜜ときなこを合わせた「牛角アイス（バニラ・抹茶）」などのデザートも用意する。
『春も焼肉フェア』
実施期間：2026年3月2日(月)〜3月19日(木) ※平日限定
実施店舗：全国の牛角店舗
※牛角焼肉食堂、牛角食べ放題専門店、牛角成城学園前を除く。
※一部店舗では、商品内容や価格が異なる場合がある。
利用方法：着席時と会計時に牛角公式ホームページの「専用ページ画面」をスタッフに提示。
※割引後の飲食代金合計が2,000円(税込)以上で利用可。
※ご利用条件の詳細は、専用ページで確認を。