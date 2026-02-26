フリーアナウンサーの森香澄（30）が25日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2・17）に出演。「乗り遅れちゃったモノ」を明かした。

この日のテーマは流行に「乗り遅れちゃったモノ」。森は「私、ぷくぷくシールに乗り遅れちゃいました」と打ち明けた。

ゲストのタレント・村重杏奈が「これやってましたよね、私たち。小学生ぐらいの時」と話すと、森は「当時はめっちゃやってました。平成女児って言われる、ちょうどターゲット世代なんで」と続けた。

エモさを感じたいのかと言われると「そう」と森。「でも一人で持っているだけじゃなくて、交換しないといけないんですよ。相手が必要じゃないですか。それがいない」との悩みをぶっちゃけた。

お笑いトリオ「トンツカタン」の森本晋太郎が「今から始めても、ソロプレーヤーになっちゃうんですね」と続けると「そう」と明言。「あのちゃんとかやっているじゃないですか。あのちゃんの楽屋とかに行ったりとかできないし」とやっていない理由を説明した。

交換する理由を問われ「やっぱりレアな物が生まれるんです。こういう物がはやると。それを持っていることを自慢したい」と吐露。村重は「あそこで利益というものを覚えたんですよ。これ1つで5個の価値があるとか」と力説し「何回もお金持ちの子供をだましたもん」と言い放った。

村重はさらに森には今からシール交換の流行に乗った方がいいと勧め、自身もシールを買ったと披露し「これモリカスに2つあげるから、一緒に始めたい」とラブコール。それでも森は「乗っかりません」と言い切った。