周りの子と比べてのんびりしている我が子を見て、このままで大丈夫だろうか？ と心配してしまうこともありますよね。今回は、そんな子どものために、あえて厳しいと有名な幼稚園に入れたお母さんのエピソードをご紹介します。

連絡帳に毎日…

「息子を地元で有名なお勉強系の幼稚園に入れました。発達がゆっくりでマイペースな息子。小学校でやっていけるのかが心配で、あえて厳しいと噂されている幼稚園に入園させることに。

のんびりしている息子はいつも先生に叱られていました。連絡帳には『お遊戯会のダンスの振り付けがわかっていないのは〇〇くんだけです』『ご家庭でもしっかり見てあげてください』など、毎日のようにできなかったことが書かれ、次第に私も追いつめられていきました。

周りの迷惑にならないよう、家でも息子を厳しくしつけるように。私はいつも怖い顔をしていて、最後に笑顔を見せたのはいつだったのだろう……。息子は『お母さん、怒らないで』と泣いていたのに。きっと幼稚園でも、息子は叱られて泣いていたことでしょう。それなのに、家まで安心できない場所にして……。

月日がたち、反抗期になった息子は家に帰らなくなりました。私のことが大嫌いだと、ハッキリ言われました……。最終的に縁を切られ、息子とは何年も会っていません。

どうしてもっと息子を褒めてあげなかったんだろう。まだ小さい息子をダメだと責め続けて……後悔してもしきれません」（体験者：40代女性・主婦／回答時期：2025年12月）

▽ せめて家の中だけは安心できる場にできたらよかったですね……。発達のスピードは個人差があるもの。できないことが多くても、時がたてば自然とできるようになる場合もありますよね。子どものことが心配で大切に思っていたことは事実なのに、それが子どもを追いつめるような結果となってしまったのはやるせないです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。