劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の新グッズ・メガアクリルスタンドが株式会社マリモクラフトより発売された。本商品は3月1日までの受注生産・予約受付となっている。

【写真】最大40cmの圧倒的存在感 レゼのアクリルスタンド

累計発行部数3,500万部を突破している藤本タツキ『チェンソーマン』（集英社）。その初映画作品となった劇場版『チェンソーマン レゼ篇』。悪魔の心臓を持つ「チェンソーマン」となり、公安対魔特異4課に所属するデビルハンターの少年・デンジ（戸谷菊之介）。憧れのマキマ（楠木ともり）とのデートで浮かれている中、急な雨に見舞われ、雨宿りしていると偶然“レゼ”（上田麗奈）という少女と出会いーー。興行収益は100億円を突破するなど、大きな反響を呼んでいる。

本商品は約33cm～40cmの大迫力のアクリルスタンド。販売するキャラクターは劇場版『チェンソーマン レゼ篇』に登場するデンジ・レゼ・マキマ・早川アキ・天使の悪魔・ビームの6人となっている。

また本商品のテーマは「本」となっており、キャラクターそれぞれが本を手にしたイラストが描き下ろしでデザインされたアクリルスタンドとなっている。

※商品イメージ写真は通常サイズのアクリルスタンドと比較したもの。※商品価格はすべて税込。製品仕様、価格等を変更する場合あり。※商品の画像は印刷、写真の関係で実物と多少異なる。画像の縮小率は同一ではない。※デザイン(形状)およびカラーは修正・変更される場合あり。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）