「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２６日午前１１時現在で、野村総合研究所<4307.T>が「買い予想数上昇」で２位となっている。



同社は２４日、米ＡＩスタートアップのアンソロピックが提供する生成ＡＩ技術「Ｃｌａｕｄｅ（クロード）」の日本市場向け導入支援サービスを整備し、順次拡大すると発表した。ＡＩエージェント型ツール「Ｃｌａｕｄｅ Ｃｏｄｅ（クロード・コード）」を含め、業務活用コンサルティングや導入・実装・運用支援などを提供するほか、クロードの企業向けプランである「Ｃｌａｕｄｅ ｆｏｒ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ（クロード・フォー・エンタープライズ）」を野村総研社内にも導入し技術者育成を進める。発表を材料視した買いが入り同社株は翌２５日に急伸。２６日も水準を一段と切り上げている。更なる戻り余地を意識した投資家の存在が買い予想数の増加につながったようだ。



出所：MINKABU PRESS