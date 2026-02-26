ＲｅＹｕｕ Ｊａｐａｎ<9425.T>が大幅続伸している。２５日の取引終了後に、暗号資産トレジャリー戦略に基づき、５０００万円を上限に暗号資産を取得すると発表しており、好材料視されている。



将来的に子会社ＲｅＤｉｇｉｔａｌで本格展開を予定しているトレジャリー戦略に先立ち、親会社において限定的かつ管理可能な規模で取得し、実務面・統制面の検証を行う「実行準備フェーズ」として取得する。対象となる暗号資産はビットコイン（ＢＴＣ）とドージコイン（ＤＯＧＥ）。なお、同件は実行準備フェーズとしての限定的な取得であり、２６年１０月期の業績への影響は軽微としている。



出所：MINKABU PRESS