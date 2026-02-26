声優・佐藤拓也、デビュー20周年記念写真集　先行カット第2弾を公開

「佐藤拓也デビュー20周年記念写真集（仮）」（東京ニュース通信社／2026年4月3日刊）の先行カット第2弾が発表された。

【写真】老舗の町中華で一杯！ 先行カット第2弾や限定アクリルスタンド

2007年に声優デビューを果たし、以来TVアニメやドラマCDに多数出演している佐藤拓也。そんな佐藤がこの春、デビュー20周年を記念した写真集を発売。

フォトグラファー・MARCOの指揮の下、構想段階から佐藤も打ち合わせに加わり、掲げられたのは“ノスタルジック”や“泥くささ、男くささ”といったキーワード。都内での撮影は、上京当時を思い出すような古びたアパート暮らしというシチュエーションから始まり、レトロな商店街を散策し、老舗の町中華で一杯やりといった、懐かしさを全面に感じる写真が連なる。

一方で佐藤の出身地・宮城では、かつてアニメ専門店があったという仙台朝市商店街や、今は小劇場として使用されている旧映画館、古くから地元住民に親しまれている遊園地・八木山ベニーランドを訪れている。

そのほか佐藤の地元である山元町にも赴き、大正ロマンをモチーフにした装いで歴史ある茶室、近隣地区では古民家や乗馬施設へ訪問。ベッドシーン、バスルーム・シャワールームでのカットなど、高級ホテルのスイートルームでのセクシーなショットも収録される。

アニメイト・ゲーマーズでは「佐藤拓也デビュー20周年記念写真集 アクリルスタンド付きアニメイト／ゲーマーズセット（仮）」も用意。また写真集の購入者の中から抽選で合計210名を対象に、2026年5月31日（日）に開催されるイベントに招待予定。

さらにメイキングDVDが綴込付録として付いた「佐藤拓也デビュー20周年記念写真集 メイキングDVD付き限定表紙版（仮）」の販売、セブンネットショッピング・ローソンエンタテイマント（WEBのみ）の購入者特典も用意される。

