東鉄工業<1835.T>＝上場来高値圏を快走。２５日の取引終了後に、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１６５０億円から１６６０億円（前期比３．７％増）へ、営業利益を１６０億円から１８８億円（同２１．１％増）へ、純利益を１２０億円から１３４億円（同１５．９％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を７０円から８０円へ引き上げ年間配当予想を１５０円（前期１３５円）としたことが好感されている。豊富な手持ち工事の順調な進捗に加えて、採算性を重視した受注活動や技術開発による生産性向上、機械化による効率性向上の取り組みなどの継続で、利益率が改善する見通しという。



サンフロンティア不動産<8934.T>＝昨年来高値圏で売り物こなし頑強な値動き。都心５区を中心とした不動産再生事業を主力展開し、業績は２ケタ利益成長路線をまい進中。そうしたなか、２５日取引終了後に伊藤忠商事<8001.T>との資本・業務提携を発表した。業務面では不動産再生事業・ホテル事業分野を中心に包括提携するほか、資本面では伊藤忠を割当先とする第三者割当増資によって約１２８億円を調達する。更に伊藤忠は上限付きＴＯＢを通じてサンフロ不の株式を取得する計画。ＴＯＢ価格は２８００円で前日終値を２．１５％上回る水準だ。買い付け期間は２月２６日から４月９日までとしている。これを手掛かり材料に根強い買いを誘導している。



窪田製薬ホールディングス<4596.T>＝急反発。同社は２５日の取引終了後、スターガルト病治療候補薬「エミクススタト塩酸塩」に関し、仏Ｌａｂｏｒａｔｏｉｒｅｓ ＫＯＬ社とのライセンス契約の締結に向けた協議の状況について開示した。現在、契約書ドラフトの精査を完了しており、実務的な詳細事項について最終確認を行っているとしたうえで、これらの確認が完了次第、「近日中に契約を締結する見込み」だとした。発表を手掛かりとした買いが入ったようだ。



出所：MINKABU PRESS