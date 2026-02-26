きのう（25日）夕方、高松市の繁華街で駐車場にとめられた車の中から男性2人の遺体が見つかりました。目立った外傷はなく警察が死因を調べています。

上司に「高松に飲みに行く」と連絡

きのう午後5時ごろ、高松市鍛冶屋町の時間貸しの駐車場にとめられた車の中から男性2人がみつかり、間もなく死亡が確認されました。



死亡したのは、愛媛県に住む20代の男性作業員2人です。2人は、おととい（24日）、上司に「高松に飲みに行く」と話していて、連絡が取れなくなった上司がスマートフォンの位置情報から2人を見つけ119番通報したということです。

一酸化炭素中毒になった疑いも

遺体に目立った外傷などはなく、警察では、2人が、飲酒の後、車内で休んでいた際に、車の排ガスを吸った時に起こる一酸化炭素中毒になった疑いもあるとみて司法解剖をして死因の特定を進めることにしています。2人が見つかったのは、高松市中心部の繁華街です。



