佐々木朗希の乱調3失点に「WBC出場放棄は正解か」と韓国メディア「日本の怪物が安打・四球・二塁打・二塁打…」

オープン戦初登板で1.1回3失点を記録した佐々木朗希（ロサンゼルス・ドジャース）に、韓国メディア『OSEN』が「“衝撃の159km”安打・四球・二塁打・二塁打…日本の怪物ササキが3失点乱打、WBC出場放棄は正解か」と題して注目している。

【関連】韓国メディア「佐々木がこれほど傲慢とは」

佐々木は2月26日（日本時間）に行われたアリゾナ・ダイヤモンドバックスとのオープン戦で先発登板し、1.1回を投げて3被安打、2四球、3奪三振、3失点と振るわなかった。最速は98.6マイル（約158.6km）を記録した。

1回、先頭打者ヘラルド・ペルドモに右前打を浴び、続くティム・タワは四球で出塁させた。それでも、無死一、二塁のピンチではペイビン・スミスのライナーを中堅手に入った韓国人野手キム・ヘソンが好捕し、佐々木を援護した。

だが、佐々木はノーラン・アレナドに1ボール2ストライクから投じた86.6マイル（約139.3km）のカットボールを返され、左翼線への適時二塁打で1点を失った。続く一死二、三塁ではイルデマロ・バルガスに95.5マイル（約153.6km）のストレートを捉えられ、右翼越えの2点適時二塁打を浴びた。

1〜5番打者に二塁打2本など4度の出塁を許した佐々木は、一死二塁から連続三振でイニングを終えた。ジョーダン・ロウラーを97マイル（約156.1km）のストレートで空振り三振、ライアン・ウォルドシュミットをシンカーで見逃し三振に仕留めた。

ドジャース打線は2回表に2点を返し、2-3と追い上げた。佐々木は2回も続投し、先頭のドリュー・ジョーンズをカットボールで空振り三振に打ち取ったが、アラミス・ガルシアを四球で歩かせた。結局、球数36球で降板することになった。

佐々木朗希（写真提供＝OSEN）

佐々木は来月に開催されるWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）を辞退した。チームメイトの大谷翔平、山本由伸は2023年大会に続き連続出場するが、佐々木は今回のメンバーから外れた。昨年、ドジャースでのデビュー1年目に故障で振るわなかった佐々木は、今季はドジャース先発ローテの1枠を担うと期待されている。

佐々木はドジャース1年目の2025年シーズン、10試合（36.1回）に登板して1勝1敗2ホールド、防御率4.46と振るわなかった。5月中旬に肩を痛めて多くの試合に登板できず、9月末の復帰後は主にリリーフを務めた。ポストシーズンでは勝ちパターンと抑えを務め、9試合（10.2回）で3セーブ2ホールド、防御率0.84と圧巻の投球を見せ、ワールドシリーズ制覇に貢献した。

（記事提供＝OSEN）