韓国Kリーグで10番でも見向きもされない？元イングランド代表MF、欧州7クラブから拒否されブラジル行き濃厚か

韓国Kリーグで“背番号10番”を着けた元イングランド代表MFの新天地がヨーロッパで見つからず、ブラジル行きが取り沙汰されている。

【写真】「日本人選手にも負けた…」欧州名門で出番減る“韓国の怪物”

ブラジルメディア『グローボ』は2月21日、「ジェシー・リンガードがブラジル・セリエAのクルーベ・ド・レモからオファーを受け、交渉がかなり進展した」と伝えた。

クルーベ・ド・レモはブラジル1部セリエAで残留争いを強いられている下位圏のチームとして知られている。またブラジル北部に位置する辺境のクラブであるため、アウェイゲームのたびに長距離の航空移動が避けられない点も短所だ。

かつてマンチェスター・ユナイテッドなどで長年活躍し、イングランド代表として2018年のロシアワールドカップも経験したリンガード。ただ、彼が本来望んでいたイングランド・プレミアリーグ復帰はおろか、ヨーロッパへの再進出も不可能となる見通しだ。

いくらKリーグの舞台で復活をアピールしたとはいえ、現在33歳という年齢が“障害”として作用した。30代半ばのベテランに関心を示すヨーロッパのクラブはなかった。

リンガードは昨年12月、FCソウルと双方合意のもとで契約を解除した。韓国では2024年2月のFCソウル加入から2シーズンで公式戦通算65試合18得点を記録した。

リンガード（写真提供＝OSEN）

だが、FCソウル退団発表から約3カ月が経とうとする現在も新天地が見つけられず、フリーの身分で市場に残っている。

韓国を離れたリンガードは、イングランドへの復帰に自信を示していた。しかし、1月の移籍市場で実に7つの欧州クラブから拒否を受けた。古巣のウェストハム・ユナイテッドなどプレミアリーグのクラブは、リンガードを見向きもしなかった。

そのほか、英2部チャンピオンシップのミドルズブラ、コベントリー・シティ、イプスウィッチ・タウンもリンガードを拒否したと知られている。

リンガードはイングランドを離れ、スコットランド名門のセルティックやレンジャーズにまでハードルを下げたが、やはり拒否を受けた。

リンガードは2021年、マンチェスター・ユナイテッドからウェストハムへレンタルした際にプレミアリーグ16試合で9得点をマークし、復活を遂げた。

その後、紆余曲折を経てFCソウルで再起に成功したリンガードだが、欧州復帰は容易ではないようだ。

（記事提供＝OSEN）