&TEAM（エンティーム）のTAKI（タキ）が2月25日、フジテレビ系『ホンマでっか!?TV』に出演。グループ公式Xには番組のオフショットが公開され、さらに番組公式Xでは放送内で披露した料理のレシピもアップされるなど、ファンの大きな注目を集めている。

【写真】①自作の鍋を前に微笑むTAKI ②ジャケットで爽やかにウィンク ③TAKIの“洋風飛鳥鍋”レシピ ④エプロン姿で料理するTAKI ⑤⑥⑦番組には以前、K、HARUAも出演

■&TEAMタキ、『ホンマでっか!?TV』で自身考案の鍋料理を披露！

『ホンマでっか!?TV』に、K（ケイ）、HARUA（ハルア）に続き、&TEAMから3人目として出演を果たしたTAKI。番組では「痩せる鍋 VS 太る鍋 スペシャル」と題し、さまざまな鍋料理が紹介された。

料理動画を公開するなどファンの間で料理好きとして知られるTAKIは、この日もその腕前を発揮。自身がレシピを考案した“残り具材全部入れ洋風飛鳥鍋”を振る舞い、司会の明石家さんまも思わず絶賛する場面が放送された。

放送後に公開されたオフショットでは、番組セットを背景にピンストライプのジャケット姿でにこやかにピースする姿や、エプロン姿で美味しそうに煮込まれた鍋を指し示しながら微笑む姿を披露。

さらにメンバー公式Xには、TAKIが指ハートや、頬ハートをしながらウィンクする爽やかなショットも投稿。「まさか自分の手料理をさんまさんに食べていただける日が来るなんて思ってもみなかったので、とーーーーっても！光栄でした！」と喜びを綴り、「もっと美味しい料理を届けられるように頑張りたいです♪」と、さらなる向上心ものぞかせた。

SNSでは「料理本当に美味しそうだった」「“愛されタキ”が降臨してた！」「好きなことがお仕事にも活かされてるの素敵」などの番組の感想のほか、「ビジュの良さにビビる」「かわいくてかっこよくて何事」「笑顔のセルカ大好物」「アイドルじゃなくて料理人のコメントになってる（笑）」「大人ジャケットすっかり似合うようになったね」など、さまざまなコメントで賑わっている。

■TAKIが披露した洋風飛鳥鍋のレシピも番組Xに公開

番組公式Xには、TAKIが披露した“洋風飛鳥鍋”のレシピも掲載。「レシピまで！ありがタキ～！」「明日すぐ作ります！」といった声が寄せられ、放送後も反響は拡大中だ。

なお、本編未公開のTAKIの調理風景は、1週間限定で「TVer」および「FOD」にて配信されている。

■動画：&TEAM TAKI、エプロンで料理する姿

■写真：『ホンマでっか!?TV』KとHARUAの番組オフショット